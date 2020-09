Polizei Lippe

POL-LIP: Oerlinghausen. Einbrecher am Sportplatz.

Lippe (ots)

Unbekannte drangen zwischen Mittwoch- und Donnerstagabend in eine Holzhütte am Sportplatz "Am Kalkofen" ein. Nach dem Aufhebeln einer Tür stahlen sie einen geringen Bargeldbetrag, Leergut sowie eine Musikbox. Ihre Beobachtungen dazu richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat 2 in Detmold unter der Rufnummer 05231/6090.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell