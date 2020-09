Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Bellheim - gefährliche Körperverletzung im Spiegelbachpark

Germersheim (ots)

Ein 22 Jahre alter Mann erlitt nach einer körperlichen Auseinandersetzung mit einer vierköpfigen Personengruppe am frühen Freitagabend eine Platzwunde am Kopf. Der junge Mann sei mit einem Bekannten im Spiegelbachpark gesessen, als die Personengruppe auf ihn traf. Es entwickelte sich ein Streitgespräch in dessen Verlauf der Täter mit einem Ast auf den Kopf des 22-jährigen Mannes schlug. Die Polizei wurde erst später durch die Mutter des Geschädigten informiert, welche die Verletzung am Kopf ihres Sohnes feststellte, als dieser nach Hause kam. Es wurde ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Die Ermittlungen bezüglich des Täters und der Gruppierung wurden aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau

Polizeiinspektion Germersheim

Telefon: 07274/958-0

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell