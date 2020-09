Polizei Dortmund

POL-DO: Spieler tritt und schlägt Schiedsrichter bei Fußballspiel in Lünen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 999 Bei einem Fußballspiel in Lünen am 13.09. hat ein Spieler der Gastmannschaft dem Schiedsrichter in den Bauch getreten und in das Gesicht geschlagen.

Um 16 Uhr pfiff der 25-jährige Schiedsrichter aus Hamm die Partie auf dem Sportplatz im Karl-Kiehm-Weg an. Ein Spieler der Gastmannschaft, 36 Jahre aus Dortmund, erhielt in der ersten Halbzeit aufgrund aggressiver Spielweise eine gelbe Karte. Kurz vor Abpfiff pfiff der Schiedsrichter einen Elfmeter für die Heimmannschaft. Der 36-Jährige beleidigte daraufhin den Unparteiischen, worauf er sich eine gelb-rote Karte abholte.

Was dann geschah berichten unterschiedliche Zeugen in ihren ersten Aussagen übereinstimmend: Der vom Platz gestellte Spieler rannte auf den Schiedsrichter zu und trat ihm mit dem Knie in den Bauch. Gleichzeitig schlug er ihm mit der Faust auf die Schläfe. Ordner und Spieler trugen den zu Boden gegangenen Unparteiischen aus der Gefahrenzone.

Das Spiel wurde abgebrochen.

Ein alarmierter Rettungswagen brachte den Verletzten in ein Krankenhaus.

Neben Maßnahmen durch den Deutschen Fußballbund erwartet den 36-jährigen Spieler jetzt eine Anzeige wegen Körperverletzung.

