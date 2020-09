Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Hochstadt- Gefährliche Körperverletzung

Landau (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es im Bereich der Großgasse in Hochstadt zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Ein Anwohner wollte zwei junge Männer zur Ruhe ermahnen, die grölend und laute Musik hörend, durch die Großgasse zogen. Hierbei kam es zunächst zu einem verbalen Streit, welcher in einer gefährlichen Körperverletzung gipfelte. Die beiden jungen Männer schlugen und traten hierbei auf den Geschädigten ein, bevor sie die Flucht ergriffen. Beide Männer sollen zwischen 25-30 Jahre alt sein, einer davon von schlanker Statur und mit einer Lederjacke bekleidet. Der Geschädigte musste sich zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus begeben

