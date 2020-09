Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Verkehrsunfall mit Flucht Geschädigter gesucht.

Landau (ots)

Am 18.09.2020 meldet ein 19jähriger PKW Fahrer aus dem Bereich Speyer einen Verkehrsunfall auf dem Parkplatz der IHK Landau. Er hatte gegen 12:00 Uhr sein Fahrzeug ausgeparkt und hierbei offensichtlich ein anderes geparktes Fahrzeug berührt. Da er den Zusammenprall nicht bemerkte, fuhr er zunächst weiter. Als er später einen Schaden an seinem Fahrzeug feststellte, meldete er sich bei der Polizeiinspektion Landau. Das weitere Unfallbeteiligte Fahrzeug war nicht mehr vor Ort und konnte bisher nicht ermittelt werden. Zeugen oder Geschädigte mögen sich mit der Polizeiinspektion Landau in Verbindung setzen.

