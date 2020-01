Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bondorf: Unfall mit 15.000 Euro Sachschaden; Herrenberg: Geldwechseltrick-Bargeld gestohlen; Gärtringen: Einbruch in Gasthaus

Ludwigsburg (ots)

Bondorf: Unfall mit 15.000 Euro Sachschaden

Am Montag ereignete sich gegen 02.00 Uhr im Bereich der Bundesstraße 28 bei Bondorf ein Unfall, bei dem ein 29 Jahre alter VW-Lenker leicht verletzt wurde und ein Sachschaden von etwa 15.000 Euro entstand. Der Mann, der auf der B 28 von Horb am Neckar kommend unterwegs war, wollte schließlich auf die Landesstraße 1184 wechseln. Beim Abbiegen auf den Zubringer in Richtung der L 1184 fuhr der 29-Jährige, vermutlich da er seine Geschwindigkeit nicht angepasst hatte, über die dortige Verkehrsinsel, prallte dann gegen die Leitplanke und rutschte die sich anschließende Böschung hinunter. Hierbei überschlug sich der VW und blieb dann auf dem Dach liegen. Der 29 Jahre alte Fahrer konnte sich selbst aus dem PKW befreien und den Rettungsdienst alarmieren. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der PKW musste zunächst geborgen und dann abgeschleppt werden, da er nicht mehr fahrbereit war.

Herrenberg: Geldwechseltrick - Bargeld gestohlen

Das Polizeirevier Herrenberg ermittelt derzeit gegen einen noch unbekannten Täter, der am Montag gegen 10.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarkts in der Straße "Schießtäle" in Herrenberg einen Senior bestahl. Der Unbekannte sprach den 79-Jährigen an und bat ihn, ihm eine zwei-Euro-Münze zu wechseln. Der hilfsbereite Senior willigte ein, holte seinen Geldbeutel hervor und sah gemeinsam mit dem Täter in das Portemonnaie. Mutmaßlich nutzte der Täter diesen Moment, um das vorhandene Scheingeld in zweistelliger Höhe aus dem Geldbeutel zu stehlen. Der Senior bemerkte den Diebstahl wenig später und erstattete Anzeige bei der Polizei. Der Täter wurde als etwa 30 Jahre alt mit südländischem Aussehen beschrieben. Er hat kurze, dunkle Haare und war gepflegt. Zeugen und gegebenenfalls weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter Tel. 07032/2708-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Gärtringen: Einbruch in Gasthaus

Zwischen Sonntag 23.00 Uhr und Montag 09.30 Uhr trieben noch unbekannte Einbrecher im Rößeweg in Gärtringen ihr Unwesen. Die Täter brachen zunächst einen der heruntergelassenen Rollladen eines Gasthauses auf und machten sich an der dahinterliegenden Balkontür zu schaffen. Nachdem sie diese gewaltsam geöffnet hatten, durchsuchten sie das Lokal. Im Thekenbereich stießen die Unbekannten auf eine geringe Summe Bargeld, die sie entwendeten. Der hinterlassene Sachschaden dürfte sich auf mehrere tausend Euro belaufen. Der Polizeiposten Gärtringen, Tel. 07034/2539-0, bittet Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, sich zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell