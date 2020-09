Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Achtung, eventuelle Giftköder!

Landau-Arzheim (ots)

Am heutigen Abend wurde gegen 20:00 Uhr in Landau-Arzheim im Feldbereich in der Nähe der Gaststätte "Kleine Kalmit" eine 59-jährige Frau festgestellt, die neben Katzenfutter noch ein zurzeit noch nicht näher untersuchtes Granulat mit sich führte, bei dem es sich um Gift handeln könnte. Zuvor wurde die Frau beobachtet, wie sie das Katzenfutter im Feldbereich auslegte. Die Polizei Landau rät, Hunde an dieser Örtlichkeit nicht von der Leine zu lassen und beim Verhalten der Tiere stets aufmerksam zu sein. Es wird nachberichtet.

