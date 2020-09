Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Annweiler - Nach Verkehrsunfall geflüchtet

Annweiler (ots)

In der Zeit vom 16.09.2020 bis 17.09.2020 wurde ein ordnungsgemäß in den Bruchwiesen geparkter silberner Geländewagen durch einen unfallflüchtigen Fahrzeugführer beschädigt. Das in Höhe der dortigen Bushaltestelle parkende Fahrzeug wurde nicht unerheblich an der linken Seite beschädigt, wodurch ein Schaden in Höhe einer niedrigen, vierstelligen Summe entstand. Das unfallverursachende Fahrzeug hinterließ rote Farbanhaftungen. Wer Angaben zu dem Sachverhalt machen kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiwache Annweiler unter Tel.: 06346/ 964620 in Verbindung zu setzen.

