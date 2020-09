Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Annweiler - Trunkenheit im Verkehr

Landau (ots)

In der Nacht auf Samstag fiel einer Streife in der Landauer Straße in Annweiler der Fahrer eines schwarzen BMW mit stark überhöhter Geschwindigkeit auf. Bei der Einfahrt in den Libellenkreisel überfuhr er den Bordstein mit einer solchen Geschwindigkeit, dass das Fahrzeug seitlich versetzt wurde. Während der anschließenden Kontrolle konnte Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,66 Promille. Aufgrund der Fahrweise in Verbindung mit dem Alkoholkonsum wurde der Führerschein einbehalten.

