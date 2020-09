Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Unfallflucht mit beschädigter Dachrinne

Bild-Infos

Download

St. Martin (ots)

Am 18.09.2020 gegen 12:34 Uhr beschädigte ein Fahrzeugführer mit seinem Wohnmobil die Dachrinne eines Wohnanwesens in der Bergstraße in St. Martin. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. An der Dachrinne und am Wohnmobil entstanden Sachschäden in einer Gesamthöhe von ca. 900 Euro.

Zeugen des Unfalls werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Edenkoben unter 06323/955-0 oder unter der E-Mailadresse: piedenkoben@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben

Dennis Sturm



Telefon: 06323 955 0

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell