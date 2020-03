Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Garrel- Illegale Müllentsorgung

Zwischen Sonntag, 16. Februar 2020, und Sonntag, 15. März 2020, kam es in einem privaten Waldstück entlang der Petersdorfer Straße zu einer unerlaubten Müllentsorgung. Bislang unbekannte Täter lagerten einen Karton und eine Plastiktüte mit Hausmüll außerhalb der dafür vorgesehenen Anlagen in einem privaten Waldstück ab. Hinweisgeber oder Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten sich mit der Polizei Garrel (Tel. 04474-310) in Verbindung zu setzen.

Löningen- Verkehrsunfallflucht

Am Freitag, 13. März 2020, zwischen 08.30 und 08.40 Uhr, ereignete sich auf einem Parkplatz eines Supermarktes in der Lindenallee ein Verkehrsunfall. Eine bislang unbekannte Verkehrsteilnehmerin beschädigte vermutlich beim Ein- oder Aussteigen die Beifahrertür eines geparkten schwarzen Audi SQ5 TDI. Anschließend entfernte sich die Verkehrsteilnehmerin von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro zu kümmern. Die Verkehrsteilnehmerin könnte mit einem silbernen Kombi mit einem emsländischen Kennzeichen neben dem Audi geparkt haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Löningen (Tel. 05432-9500) entgegen.

Cloppenburg- Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 16. März 2020, zwischen 20.10 Uhr und 22.20 Uhr, kam es in der Straße Lankumer Ring vor einem Fitnesscenter zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte einen geparkten schwarzen BMW 530D im Heckbereich. Der betroffene BMW wurde am Straßenrand vor einem Fitnesscenter abgestellt. Anschließend entfernte sich der Verkehrsteilnehmer von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 1000 Euro zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

