Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Schutzhütte mit Graffiti geschmiert

Winterberg (ots)

Am Donnerstag meldete ein Zeuge eine Sachbeschädigung durch Graffiti an einer Schutzhütte in der Straße "Grönebacher Holz". Unbekannte besprühten die Hütte unter anderem mit Hakenkreuzen. Wer Hinweise zu der Tat machen kann, wird gebeten sich mit der Polizeiwache in Winterberg unter der 02981 / 90 200 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

Pressestelle

Laura Burmann

Telefon: 0291 / 90 20 - 1142

E-Mail: pressestelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell