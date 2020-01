Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche im HSK

Hochsauerlandkreis (ots)

Brilon: In der Nacht von Donnerstag auf Freitag zwischen 19:30 und 3:50 Uhr sind Unbekannte in eine Bäckerei in der Keffelker Straße eingebrochen. Die Täter öffneten eine Eingangstür und gelangten so in die Räumlichkeiten. Im Inneren hebelten die Täter eine Tür auf, scheiterten jedoch bei dem Versuch einen Tresor aufzuhebeln. Nach derzeitigen Kenntnisstand wurde nichts gestohlen.

