Polizei Lippe

POL-LIP: Überfall auf Kiosk

Lippe (ots)

Detmold - Am Samstag um 17:50 Uhr betrat eine männliche Person den Kiosk an der Lemgoer Straße in Detmold. Der Täter bedrohte die 72jährige Inhaberin mit einer dunklen Pistole und verlangte Geld aus der Kasse. Nachdem ihm ein geringer zweistelliger Betrag ausgehändigt wurde, flüchtete er zu Fuß in Richtung Wittenberger Weg. Eine sofort eingeleitet Fahndung der Polizei blieb ohne Erfolg. Der Täter wird wie folgt beschrieben: - Ca. 20 Jahre alt - Ca. 170cm groß - Er trug einen schwarzen Pullover mit Kapuze - eine blaue Jeanshose - und einen schwarzen Mund-Nasen-Schutz Zeugen, die Angaben zu der Tat oder dem Täter machen können oder denen im fraglichen Zeitraum eine Person aufgefallen ist, die sich im Bereich Kiosk oder Wittenberger Weg aufgehalten hat, werden gebeten, sich mit der Polizei in Detmold unter der Telefonnummer 05231 - 6090 in Verbindung zu setzen.

