Polizei Lippe

POL-LIP: Lage-Pottenhausen. Drei verletzte Personen bei Unfall.

Lippe (ots)

Sonntagabend befuhr ein 21-jähriger Mann aus Lage mit seinem Mercedes die Heipker Straße in Richtung Bielefeld. Mit ihm im Fahrzeug saßen ein 18- und ein 19-Jähriger. Beide Männer wohnen ebenfalls in Lage. Weil sich der 21-jährige Fahrer von einem seiner Mitfahrer ablenken ließ, geriet der Mercedes in einer Kurve von der Straße ab und prallte in den Straßengraben. Alle drei verletzten sich schwer und mussten in umliegende Kliniken gefahren werden. Am Mercedes entstand Totalschaden.

