Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold.-Heidenoldendorf. Werkzeuge entwendet.

Lippe (ots)

Unbekannte brachen in der Nacht von Samstag auf Sonntag die Tür einer privaten Werkstatt in der Brüderstraße auf. Sie entwendeten zahlreiche Werkzeuge. Unter anderem erbeuteten die Einbrecher einen Winkelschleifer, einen Exzenterschleifer, zwei Multitools und einen Akkuschrauber. Ihre Hinweise dazu richten Sie bitte an die Kripo unter der Rufnummer 05231/6090.

Pressekontakt:

Polizei Lippe

Pressestelle

Lars Ridderbusch

Telefon: 05231 / 609-5050

Fax: 05231 / 609-5095

E-Mail: Pressestelle.Lippe@polizei.nrw.de

https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell