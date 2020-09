Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall in Bockhorn -Sattelzug beschädigte beim Zurücksetzen einen Pkw Citroen und setzte seine Fahrt ungehindert fort - Polizei sucht den flüchtenden Fahrer und Zeugen

Bockhorn (ots)

Am Dienstagnachmittag, 22.09.2020, ereignete sich in der Fichtenstraße ein Verkehrsunfall, bei dem ein erheblicher Sachschaden entstanden ist. Zwischen 16:30 und 16:45 Uhr setzte ein Sattelzug in der Fichtenstraße zurück und stieß dabei gegen ein im Bereich Fichtenstraße/Buchenstraße am Fahrbahnrand abgestellten PKW Citroen Berlingo, der dabei auf der gesamten linken Fahrzeugseite beschädigt wurde. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zu einem in der Zeit aufhaltenden Sattelzug machen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Varel unter der Rufnummer 04451/923-0 in Verbindung zu setzen.

