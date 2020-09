Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Studentenfeier auf engstem Raum mit Folgen - Polizei löst Studentenfeier auf und gibt den heranwachsenden Personen die Einleitung von Ordnungswidrigkeitenverfahren bekannt

Wilhelmshaven (ots)

In der Nacht zum Freitag, 25.09.2020, beschwerte sich ein Bürger gegen kurz vor halb zwei über ruhestörenden Lärm in der Bülowstraße. Laut dem Anrufer sollte dort lauter Partylärm zu hören sein. Die eingesetzten und vor Ort eintreffenden Beamten konnten den aus einem Mehrfamilienhaus kommenden mitgeteilten Lärm ebenfalls bestätigen. Sie hörten bereits beim Betreten des Hauses im Hausflur Musik und dass sich mehrere Leute in einer Wohnung aufhalten würden. Vor einer geöffneten Wohnungstür befanden sich bereits vier und in der Wohnung trafen die Beamen auf über zwanzig weitere Personen, die sich größtenteils in der Küche- bzw. dem Wohnbereich aufhielten. Die dortigen Bewohner teilten den Beamten mit, dass man eine Semesterparty feiern würde. Es wären außerdem nicht alle Personen eingeladen gewesen, es wären jedoch immer mehr Personen dazu gestoßen, so dass sich zum Zeitpunkt der Kontrolle 28 Personen in der kleinen Wohnung aufgehalten haben. Die Polizeibeamten erteilten allen Personen, die nicht am Einsatzort gemeldet waren einen Platzverweis für das Gebäude. Den Betroffenen wurde die Einleitung von Ordnungswidrigkeitenverfahren bekanntgegeben, da diese Feier mit dieser großen Personenanzahl im Rahmen der derzeitigen Covid19-Pandemie gegen die derzeitigen Hygieneschutzregeln verstoßen hat.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell