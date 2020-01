Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Streit zwischen Ex-Paar beschäftigt Polizei

Kaiserslautern (ots)

Der Streit zwischen einem jungen Mann und seiner Ex-Freundin hat am Donnerstag auch die Polizei beschäftigt.

Zunächst meldet sich der 21-Jährige am Nachmittag bei der Polizeiinspektion 1 in der Gaustraße, um eine Sachbeschädigung anzuzeigen. Er berichtete, dass er seiner Ex-Freundin einen Besuch abgestattet habe, um Teile seiner Habseligkeiten abzuholen, die sich noch in ihrer Wohnung befanden. Die Frau habe jedoch den Rucksack mit seinen Sachen aus einem Fenster im zweiten Obergeschoss geworfen, so dass er auf dem Gehweg vorm Haus landete und Teile des Inhalts zu Bruch gingen.

Während des Streits mit der Ex-Freundin sei zudem ein Passant vorbeigelaufen, der sich einmischte und ihn gegen die Brust gestoßen, also weggeschubst habe. Der Unbekannte sei anschließend einfach weitergegangen. Eine Verletzung machte der 21-Jährige nicht geltend.

Bei den weiteren Ermittlungen erstattete dann allerdings die beschuldigte Ex-Freundin ihrerseits Anzeige gegen den ehemaligen Partner, weil er sie während des Streits mehrfach mit Schimpfworten betitelt und beleidigt habe.

Damit nicht genug: Keine zwei Stunden später tauchte der 21-Jährige erneut an der Adresse der Frau auf, und als sie das Haus verließ, folgte er ihr bis zum Supermarkt und in die Innenstadt. Die junge Frau verständigte die Polizei, so dass die Streife den Mann in der Eisenbahnstraße stellen konnte. Er wurde eindringlich ermahnt, jede weitere Kontaktaufnahme und Annäherung zu unterlassen. Für den Fall, dass er sich nicht daran halten sollte, wurde ihm eine Polizeizelle "in Aussicht gestellt". Offenbar zeigten die Worte Wirkung - zumindest gingen an diesem Tag keine weiteren "Streitmeldungen" mehr bei der Polizei ein... |cri

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631-369-1080

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell