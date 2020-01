Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Mutwillige Beschädigungen

Kaiserslautern (ots)

Offenbar aus purer Lust an der Zerstörung haben Jugendliche am Donnerstagabend am Willy-Brandt-Platz eine mutwillige Sachbeschädigung begangen. Zeugen beobachteten gegen 21.45 Uhr, wie die Gruppe an der Ein- und Ausfahrt zum Parkplatz des Rathauses die Schranke abriss - und anschließend als "Trophäe" spazieren trug.

Die ausgerückten Streifen konnten die fünfköpfige Gruppe weniger später im Bereich Ludwigstraße stellen und kontrollieren. Die Personalien der drei Jungs und zwei Mädchen im Alter von 13 bis 17 Jahren wurden aufgenommen und überprüft.

Der Haupttatverdacht richtet sich nach den derzeitigen Erkenntnissen insbesondere gegen einen 16-Jährigen aus dem Landkreis Kaiserslautern. Ob er beim "Herumtragen" der abgerissenen Schranke möglicherweise auch geparkte Fahrzeuge beschädigte, wird noch geprüft. Die weiteren Ermittlungen laufen.

Während der Fahndung war eine weitere Gruppe Jugendlicher am Willy-Brandt-Platz kontrolliert worden. Die fünf Jungs im Alter von 15 bis 18 Jahren erhielten anschließend für den restlichen Abend einen Platzverweis für den Willy-Brandt-Platz.

Ob die Jugendlichen auch für Sachbeschädigungen am Willy-Brandt-Platz in Frage kommen, die bereits vor Weihnachten angezeigt wurden, müssen die weiteren Ermittlungen zeigen. Im Dezember waren der Polizei mehrere Schäden rund um das Pfalztheater gemeldet worden. So hatten unbekannte Täter einen Fahrradständer aus seiner Verankerung gerissen, einen Schaukasten aufgebrochen sowie den Außenbereich rund um das Gebäude und ein Treppenhaus mit Essensresten und Fäkalien stark verschmutzt.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion 1 unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2150 entgegen. |cri

