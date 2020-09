Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Abkommen von der Fahrbahn endete in Zetel an einem Baum (FOTO) - 18-Jähriger wurde leicht verletzt - Verdacht der Ablenkung durch Handy

Zetel und Varel (ots)

Am Donnerstagnachmittag, 24.09.2020, befuhr ein 18-jähriger Paketzusteller aus Wildehausen gegen 17:15 Uhr mit einem Transporter der Marke Toyota die Straße Popken Damm aus Richtung Tarbarger Landstraße kommend. Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen besteht der Verdacht, dass der Heranwachsende durch die Nutzung eines Mobiltelefons abgelenkt war und aufgrund dessen die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und nach links von der Fahrbahn abkam, wo er gegen einen Baum prallte. Durch den Zusammenstoß wurde der 18-Jährige leicht verletzt, der Pkw erheblich beschädigt (FOTO). Der vorsorglich angeforderte Rettungshubschrauber konnte ohne Patient zurückfliegen. Am frühen Abend kam es in der Zeit von 19:05 -19:50 Uhr zu einem weiteren Verkehrsunfall mit anschließender Flucht. Im Einmündungsbereich Rodenkirchener Straße/Jaderberger Straße kam ein unbekanntes Fahrzeug von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen auf der dort befindlichen Verkehrsinsel befindlichen Laternenmast, der erheblich beschädigt wurde. Trotz der entstandenen Schäden entfernte sich der Verantwortliche mit seinem Fahrzeug. Aufgrund der Spuren am Unfallort geht die Polizei davon aus, dass es sich bei dem verursachenden Fahrzeug um ein größeres gehandelt haben dürfte. Die Polizei bittet zur weiteren Aufklärung um Zeugenhinweise.

