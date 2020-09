Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Jever (ots)

Am Mittwoch, den 23.09.20, um 18:20 Uhr, fuhr eine 81-jährige Frau mit ihrem Pkw rückwärts von einem Grundstück auf die Jeversche Straße in Schortens. Dabei stieß sie gegen einen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten Pkw, welcher dadurch beschädigt wurde. Trotz des verursachten Schadens entfernte sich die Frau unerlaubt von der Unfallstelle. Durch Hinweise von aufmerksamen Zeugen konnte sie jedoch ausfindig gemacht werden. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von ca. 2500 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell