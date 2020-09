Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Trunkenheit im Verkehr: Mit 2,19 Promille am Lenkrad eingeschlafen

Wilhelmshaven (ots)

Am 24.09.20, um 01:40 Uhr, stellte eine Funkstreifenwagenbesatzung an der Straße Südstrand einen stehenden BMW mit eingeschalteter Beleuchtung fest. Auf dem Fahrersitz schlief eine männliche Person, welche nur schwer zu wecken war. Nach eigenen Angaben war der 36-jährige zuvor von einer Gaststätte losgefahren und hatte aufgrund von Unwohlsein am Fahrbahnrand angehalten. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,19 Promille. Der Führerschein wurde beschlagnahmt und ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

