Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Einbruch in Hochparterre-Wohnung im Europaring

Wilhelmshaven (ots)

Am Mittwoch, den 23.09.20, stellten die heimkehrenden Bewohner einer Hochparterre-Wohnung im Europaring fest, dass in ihre Räumlichkeiten eingedrungen und das Schlafzimmer nach Wertgegenständen durchwühlt worden war. Die Täter konnten durch ein auf kipp stehendes Fenster in die Wohnung gelangen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Wilhelmshaven unter 04421-942-0 in Verbindung zu setzen. In diesem Zusammenhang appelliert die Polizei, beim Verlassen der Wohnung oder des Hauses unbedingt die Haustür und sämtliche Fenster,Balkon-und Terrassentüren zu verschließen. Denken Sie daran: Gekippte Fenster sind offene Fenster.

