Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Einbrüche in Wilhelmshaven - Unbekannte setzen Wohnungen unter Wasser und entwenden u.a. Wasserhähne, Werkzeuge und einen Betonmischer - Zeugen gesucht

Wilhelmshaven (ots)

Bislang unbekannte Täter gelangten in der Zeit vom 21.09., 15 Uhr - 22.09.2020, 10:30 Uhr, vermutlich über im Obergeschoss gelegene Balkone in das derzeit leerstehende Mehrfamilienhaus in der Werftstraße. Dort wurde ein Heizkörper abgetrennt, wodurch durch die automatische Heizungsnachspeisung erheblicher Wasserschaden entstand. Nach derzeitigem Sachstand wurden Wasserhähne entwendet. Außerdem wurde in der Zeit vom 17.-21.09. 2020 in der Weserstraße die Terrassentür aufgehebelt und aus der Wohnung des ebenfalls leerstehenden Mehrfamilienhauses diverse Werkzeuge und Baustellengegenstände entwendet. Im gleichen Zeitraum wurde aus einer Wohnung in der Annenstraße ein Betonmischer entwendet. Da der Abtransport der Gegenstände unter Umständen aufgefallen sein könnte, hofft die Polizei auf Hinweise. Zeugen, denen in den Zeiträumen an den Örtlichkeiten etwas aufgefallen ist oder Personen, die über den Verbleib des Mischers bzw. der Werkzeuge und Wasserhähne Angaben machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04421/942-0 in Verbindung zu setzen.

