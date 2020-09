Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Achtung Taschendiebstahl beim Einkaufen! Polizei warnt vor unachtsamen Umgang mit den eigenen Wertsachen - erneut zwei Fälle in Wilhelmshaven

Wilhelmshaven (ots)

Am Dienstagvormittag, 22.09.2020, kam es während des Einkaufens in einem Lebensmittelgeschäft zu einem Diebstahl. Ein bislang unbekannter Täter entwendete gegen 11 Uhr in einem Supermarkt in der Posener Straße aus dem Einkaufswagen einen Stoffbeutel samt Portemonnaie, incl. Bargeld, Bankkarten und Personalausweis, sowie Schlüssel. Der Stoffbeutel konnte zwar später in der Nähe wiedergefunden werden, jedoch ohne Portemonnaie. Bereits eine Stunde zuvor wurde ebenfalls ein sich im Einkaufswagen befindlicher Stoffbeutel entwendet. Dieser kleine blaue, mit einem Hasen bedruckte Beutel, in dem sich die Geldbörse und Autoschlüssel befanden, wurde von einer 79-Jährigen an den Einkaufswagen gehangen und beim Einkaufen in einem Geschäft in der Flutstraße genutzt, jedoch für einen kurzen Moment unbeaufsichtigt zurückgelassen. An der Kasse wurde der Diebstahl schließlich bemerkt. Die Polizei warnt immer wieder vor dem unachtsamen Umgang der Wertsachen: "Jeder kurze, unbeobachtete Moment wird rigoros ausgenutzt" betont Andrea Papenroth, Pressesprecherin der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland: "Die Täter warten geradezu auf diese Möglichkeiten, um sich schließlich unbemerkt, in erster Linie das sich in den Handtaschen bzw. Beuteln befindliche Bargeld zu holen." Lassen Sie es erst gar nicht so weit kommen und lesen Sie die Tipps zum richten Umgang mit den eigenen Wertsachen unter www.polizei-beratung.de.

