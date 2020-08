Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Kellerbrand in Mehrfamilienhaus

Rastatt (ots)

Am Freitagnachmittag stellte eine Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses in der Michael-Ludwig-Rohrer-Straße fest, dass aus dem Keller des Anwesens starker Rauch quoll. Das Haus mit fünf Parteien wurde evakuiert. Ursache für die Rauchentwicklung war der Brand eines Müllcontainers für Altpapier in einem Kellerraum. Insgesamt wurden acht Kunststoffmüllcontainer durch die Hitzeentwicklung in Mitleidenschaft gezogen. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Personen wurden nicht verletzt. Die Brandursache ist unbekannt. Durch Verrußung entstand ein Sachschaden im fünfstelligen Bereich. /CBR

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-210

E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell