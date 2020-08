Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ettenheim - Stromkasten angefahren und geflüchtet

Ettenheim (ots)

Am Donnerstagvormittag gegen 10:45 Uhr wurde im Kreuzerweg in Ettenheim ein Stromkasten angefahren. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von rund 3.000 Euro zu kümmern. Augenzeugen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Ettenheim unter Tel.-Nr. 07822-446950 in Verbindung zu setzen. /CBR

