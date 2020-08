Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Flächenbrand nach Absturz eines Modellflugzeuges

Baden-Baden (ots)

Am Freitagnachmittag stürzte ein turbinenbetriebenes Modellflugzeug im Bereich des Segelflughafens beim Landeanflug ab und fing Feuer. Eine Fläche von rund 50 Ar Gestrüpp und Dickicht im Naturschutzgebiet Bruchgraben geriet in Brand. Die Feuerwehr konnte den Flächenbrand unter Kontrolle bringen. Am Flugmodell entstand Totalschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. /CBR

