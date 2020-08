Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl, B 28 - Radfahrer lebensgefährlich verletzt

Kehl (ots)

Ein Fahrradfahrer schwebt nach einem Unfall am Freitagnachmittag auf der Straßburger Straße in Lebensgefahr und wurde mit einem Rettungshubschrauber in die Uni-Klinik nach Freiburg geflogen. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte ein in Richtung Grenze fahrender VW-Lenker gegen 14 Uhr von der Straßburger Straße nach rechts auf ein dortiges Tankstellengelände abbiegen. Hierbei soll der 55-Jährige von den linken der beiden Fahrspuren, über den rechten Fahrstreifen hinweg, unmittelbar vor einem zuvor noch überholten Fahrzeug auf das Tankstellengelände eingefahren sein. In der Folge kollidierte er mit einem entgegenkommenden Radler, der auf dem Radweg entlang der B 28 unterwegs war. Der Velo-Lenker benutzte den Radweg allerdings in die falsche Fahrtrichtung. Durch den Zusammenprall zog sich der Radfahrer schwerste Kopfverletzungen zu. Zur Rekonstruktion des Unfalls wird ein Sachverständiger hinzugezogen. Die B 28 musste zur Landung des Rettungshubschraubers kurzzeitig gesperrt werden, was zu einer Staubildung stadteinwärts führte. Der Sachschaden wird auf etwa 4.000 Euro beziffert.

