Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Ermittlungen nach Widerstand und Beleidigungen aufgenommen

Offenburg (ots)

Ein Beziehungsstreit löste in der Nacht von Donnerstag auf Freitag einen Polizeieinsatz in Offenburg aus. Nachdem sich der stark alkoholisierte und aggressive 21-Jährige auch durch die eingesetzten Polizeibeamten nicht beruhigen ließ, sollte er zur Verhinderung von Straftaten in Gewahrsam genommen werden. Auf dem Weg zum Streifenfahrzeug setzte er sich gegen die polizeilichen Maßnahmen körperlich zur Wehr und beleidigte mehrfach die eingesetzten Polizeibeamten, die glücklicherweise unverletzt blieben. Neben einer Rechnung für seine Übernachtung beim Polizeirevier erwartet ihn nun zusätzlich eine Anzeige wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung.

/ch

