Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt, Wintersdorf - Ermittlungen nach Sexuadelikt, Zeugen gesucht

Rastatt, Wintersdorf (ots)

Nach einem Vorfall am Donnerstagabend haben die Beamten des Kriminalkommissariats Rastatt die Ermittlungen wegen des sexuellen Missbrauchs eines Kindes aufgenommen und sind auf der Suche nach weiteren Zeugen. Gegen 20 Uhr soll am Sämannsee in der Straße "Am Kieswerk" ein etwa 40 bis 50 Jahre alter Mann ein 13-jähriges Mädchen angesprochen und in der Folge unsittlich berührt haben. Während der Tathandlungen soll er auch an seinem Geschlechtsteil manipuliert haben. Ein alarmierter Zeuge konnte im Anschluss den Tatverdächtigen ebenfalls noch sehen und verfolgen, musste dies aber schlussendlich abbrechen. Der Mann, der möglicherweise mit einem Motorrad zum See gekommen war, wurde wie folgt beschrieben:

- 40-50 Jahre alt, - leicht "pummelige" Figur, - dunkelbraune schulterlange gewellte Haare, - auffällige Zahnlücke im Bereich eines oberen Eckzahnes, - sprach Deutsch mit unbekanntem ausländischen Akzent.

Zeugen, die Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht haben oder Hinweise zur Identität des gesuchten Tatverdächtigen machen können, wenden sich unter 0781 21-2820 an das Hinweistelefon der Kriminalpolizei.

