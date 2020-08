Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rheinmünster, Stollhofen - Wohnmobil gestreift und geflüchtet, Polizei sucht Zeugen

Rheinmünster, Stollhofen (ots)

Die Beamten des Polizeireviers Bühl bitten im Zusammenhang mit einer Unfallflucht am Donnerstagnachmittag in der Grünfeldstraße um Zeugenhinweise. Ein bislang unbekannter Autofahrer ist kurz nach 15:30 Uhr, im Bereich des Haupteingangs eines dortigen Campingplatzes, an einer Fahrzeug-Warteschlange vorbeigefahren und hat hierbei mit seinem Kanu-Anhänger an der hierdurch entstandenen Engstelle den Fahrradträger eines Wohnmobils gestreift. Der mutmaßliche Unfallverursacher ist anschließend über einen Wirtschaftsweg entlang des Campingplatzes weitergefahren, ohne sich um den angerichteten Sachschaden von circa 500 Euro zu kümmern. Wer Hinweise zum dem Auto mit Kanu-Anhänger und/oder dessen Fahrer geben kann, wendet sich bitte unter der Rufnummer: 07223 99097-0 an die Ermittler des Polizeireviers Bühl.

