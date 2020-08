Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Wolfach - Schwerverletzt nach unkontrollierte Fahrt

Wolfach (ots)

Der Kontrollverlust über den eigenen Wagen führte am Donnerstagmorgen in der Talstraße zu einer Kollision und einer Schwerverletzten. Ein 29-Jähriger befuhr kurz vor 10 Uhr einen talwärts führenden Zufahrtsweg zu einem Campingplatz und streifte in einer scharfen Linkskurve ein auf der rechten Fahrbahnseite geparktes Auto. Der Lenker schrammte im weiteren Verlauf an einer Steinmauer entlang. Die Gewalt über den Ford hatte der 29-Jährige nach bisherigen Feststellungen aufgrund von Unebenheiten der Fahrbahnoberfläche verloren. Um die unkontrollierte Fahrt zu beenden, eilte seine Lebensgefährtin, die als Fußgängerin unterwegs war, zur Hilfe. Beim Ergreifen der B-Säule des außer Kontrolle geratenen Autos, kam die Frau zu Fall und wurde vom Hinterrad des Wagens überrollt. Die Besatzung eines Rettungshubschraubers brachte die hierdurch Schwerverletzte in ein Klinikum. Sowohl der Ford, als auch der geparkte Toyota wurden beschädigt. Es ist von einem Gesamtschaden in Höhe von 8.000 Euro auszugehen.

