Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Sinzheim - In Bäckerei eingebrochen, Zeugen gesucht

Sinzheim (ots)

Bislang Unbekannte drangen in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in eine Bäckerei in der Landstraße ein und entwendet dabei Einnahmen aus einem Tresor. In der Nacht hatten sich die Täter offenbar über eine Hintertüre Zugang zu den in einem Discounter untergebrachten Bäckerei verschafft und offenbar mit einem Trennschleifer den Tresor öffnen können. Nach ersten Maßnahmen durch Beamte des Polizeireviers Baden-Baden und der Spurensicherung durch Kriminaltechniker, haben nun die Beamten des Kriminalkommissariats Rastatt die weiteren Ermittlungen übernommen. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, wenden sich bitte an das Hinweistelefon 0781 21-2820.

