Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Friesenheim, Oberschopfheim - Trunkenheitsfahrt endet in Verkehrsunfall

Friesenheim, Oberschopfheim (ots)

Eine Alkoholfahrt endete am Freitag für eine 45-Jährige in einem Zusammenstoß mit einem geparkten Fahrzeug. Die Frau lenkte gegen 0.15 Uhr ihren Citroen in der Kirchstrasse in Richtung Oberdorfstraße. Nach bisherigen Feststellungen dürfte vorheriger Alkoholkonsum zur Kollision mit einem dort ordnungsgemäß, am linken Fahrbahnrand geparkten Fiat geführt haben. Das Fahrzeug der Citroen-Fahrerin blieb inmitten der Straße stehen und war infolge der Beschädigungen nicht mehr zur Weiterfahrt nutzbar. Auslaufende Betriebsstoffe waren eine weitere Folge des Unfalls. Die Beamten des Polizeireviers Lahr konnten bei der mutmaßlichen Unfallverursacherin Alkoholgeruch feststellen. Ein erfolgter Atemalkoholtest erhärtete den anfänglichen Verdacht der Beamten und erbrachte einen Wert von etwa 0,5 Promille. Die 45-Jährige musste zunächst eine Blutprobe und dann ihren Führerschein abgeben. Der Gesamtschaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand.

/jh

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 - 211211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell