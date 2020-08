Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden (B500) - Motorradunfall - Nachtragsmeldung

Baden-Baden (ots)

Nach dem Unfall am Mittwochnachmittag auf der B 500 ist der 31 Jahre alte, entgegenkommende Kawasaki-Lenker mittlerweile an den Folgen seiner Verletzungen in der Klinik verstorben. Nach derzeitigem Ermittlungsstand verlor das Hinterrad des Honda-Fahrers offenbar wegen nicht angepasster Geschwindigkeit im Verlauf der Rechtskurve die Haftung, woraufhin das Zweirad auf die Gegenfahrbahn und in die Kawasaki des 31-Jährigen rutschte.

Ursprüngliche Mitteilung vom Mittwoch, 05.08.2020, 19:34 Uhr

POL-OG: Baden-Baden (B500) - Motorradunfall

Baden-Baden Der 22 Jahre alte Fahrer einer Honda aus dem Landkreis Rastatt fuhr am Mittwochnachmittag gegen 16:20 Uhr auf der B500 von Baden-Baden in Richtung Sand. Im Bereich des Lanzenfelsens kam er in einer Rechtskurve aus bislang unbekannter Ursache ins Rutschen und geriet hierbei nach Links auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte er mit einem entgegen kommenden 31-jährigen Kawasaki-Lenker aus dem Pforzheimer Bereich. Beide Fahrer wurden bei dem Unfall schwer bzw. lebensgefährlich verletzt und mussten nach einer Erstversorgung an der Unfallstelle in Kliniken in Karlsruhe und Baden-Baden weiterbehandelt werden. Der Sachschaden an den beiden Krafträdern liegt nach ersten Schätzungen bei ca. 25.000 Euro. Die B500 musste für die Arbeit der Rettungskräfte und die Unfallaufnahme für ca. 3 Stunden voll gesperrt werden. /ADR

