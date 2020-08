Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Sasbachwalden - Technischer Defekt führt zu Fahrzeugbrand

Sasbachwalden (ots)

Ein technischer Defekt dürfte ursächlich für einen Fahrzeugbrand am Donnerstag in der Bergstraße gewesen sein. Die Fahrzeugeigentümerin musste hierbei kurz nach 17 Uhr mit ansehen, wie aus dem Motorraum ihres auf einem dortigen Parkplatz abgestellten VW Golf, plötzlich Rauch und Flammen schlugen. Möglicherweise hat ein Mangel an der Fahrzeugbatterie zu dem Brandausbruch geführt. Alarmierte Einsatzkräfte der Feuerwehr Sasbachwalden konnten den Wagen ablöschen. Verletzt wurde niemand.

