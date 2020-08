Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - `Poser´ im Visier

Baden-Baden (ots)

Nicht zuletzt wegen gehäufter Beschwerden von Anwohnerinnen und Anwohnern wurden am Donnerstagabend Kontrollen im Bereich Luisenstraße / Wilhelmstraße, mit dem Augenmerk auf potentielle Raser und sogenannte `Poser´ durchgeführt. Beamte des Polizeireviers Baden-Baden und des Verkehrsdienstes kontrollierten dabei rund 20 Fahrzeuge. Zu Buche schlugen am Ende des rund dreistündigen Einsatzes mehrere Verstöße. Ein 48-Jähriger versetzte beispielsweise seinen Audi RS4 in einen derart verkehrsunsicheren Zustand, indem er mittels Distanzscheiben den Radstand soweit verbreiterte, dass die Reifen in den Radhäusern streiften. Auch ein fernsteuerbarer Klappenauspuff konnte bei dem PS-Boliden festgestellt und bemängelt werden. Weiterer Fahrzeugführer gelangten schließlich zur Anzeige, weil sie die Länderkennung an den amtlichen Kennzeichen überklebt hatten. Ein Autofahrer hatte die veränderte Rad-/Reifenkombination und Fahrwerksfedern nicht eintragen lassen, was das Erlöschen der Betriebserlaubnis zur Folge hatte. Neben den Beanstandungen von klassischen Kraftfahrzeugen, musste auch eine Fahrerin eines E-Scooters beanstandet werden. Sie war ohne Versicherung, ausreichende Fahrerlaubnis und ohne Zulassung des 25 Stundenkilometer schnellen Gefährtes unterwegs.

