Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Ermittlungen nach Handgemenge

Kehl (ots)

Die Beamten des Polizeireviers Kehl haben infolge eines Vorfalls in der Nacht auf Freitag die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Ein zunächst verbal ausgetragener Konflikt soll gegen 1.20 Uhr in der Hauptstraße in einer Shishabar eskaliert sein. Im Zuge einer Auseinandersetzung soll ein 31-Jährige einen 41-Jährigen an dessen T-Shirt-Kragen ergriffen haben. Nach bisherigen Erkenntnissen mischten sich daraufhin auf beiden Seiten Freunde ein und die Situation endete in einem Handgemenge. Für die weitere Behandlung einer durch die Handgreiflichkeiten entstandenen Verletzung, wurde der 31-Jährige in ein Klinikum gebracht. Beide Männer standen unter Alkoholeinfluss. Die Ursache der Streitigkeit ist bislang unklar und Teil der polizeilichen Ermittlung.

/jh

