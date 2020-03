Polizei Bielefeld

POL-BI: Pkw-Fahrer übersieht Pedelec-Fahrer beim Einparken

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - Am Dienstag, den 17.03.2020, kam es an der Straße Niederwall zu einem Unfall, bei dem ein 78-jähriger Radfahrer leicht verletzt wurde.

Ein 60-jähriger Bielefelder befuhr die Straße Niederwall mit seinem 7er BMW in Richtung Innenstadt. Er beabsichtigte, mit seinem Pkw am rechten Fahrbahnrand einzuparken. Dabei übersah er einen 78-jährigen Bielefelder, der mit seinem Pedelec in dieselbe Richtung fuhr. Dieser konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf den Pkw auf. Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu. Er wurde von Rettungskräften in ein nahegelgenes Krankenhaus gebracht.

