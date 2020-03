Polizei Bielefeld

POL-BI: Planen-Schlitzer gehen leer aus

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld-Innenstadt-

Unbekannte beschädigten am Dienstag, 17.03.2020, an einem LKW an der Paul-Meyerkamp-Straße die Plane. Die Täter machten keine Beute.

Ein oder mehrere Täter schlitzten die Plane eines 3,5 Tonnen LKW, der am Fahrbahnrand der Paul-Meyerkamp-Straße stand, auf. Da sich auf der Ladefläche des Fiat LKW keine Ladung befand, gingen die Täter leer aus.

Der Fahrer hatte seinen LKW gegen 03:30 Uhr an der Straße geparkt. Als er gegen 07:35 Uhr zu dem Fiat kam, bemerkte er die zerschnittene Plane an der linken Fahrzeugseite.

Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 12 unter 0521-545-0 entgegen.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld

Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurt-Schumacher-Straße 46

33615 Bielefeld



Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020

Knut Packmohr (KP), Tel. 0521/545-3232

Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021

Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022

Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023

Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3195

Dirk Trümper (DT), Tel. 0521/545-3222





E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de

https://bielefeld.polizei.nrw/



Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell