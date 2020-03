Polizei Bielefeld

POL-BI: Räuber bedroht Mitarbeiter

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Jöllenbeck - Am Dienstag, den 17.03.2020, betrat ein 19-jähriger Bielefelder ein Getränkemarkt an der Eickumer Straße und forderte einen Mitarbeiter auf, Geld herauszugeben.

Der Mann erschien gegen 20:30 Uhr in dem Geschäft. Er ging direkt zu einer unbesetzten Kasse und versuchte diese vergeblich zu öffnen. Als ein Mitarbeiter hinzukam, bedroht er ihn mit einem Klappmesser. Dabei erkannte der Mitarbeiter den Täter, der zuvor Kunde in dem Geschäft gewesen war. Dem 24-Jährigen gelang es, aus dem Verkaufsraum zu flüchten. Daraufhin flüchtete auch der Täter aus dem Geschäft und lief in die Straße Oberlohmannshof.

Gegen den 19-Jährigen wurde Anzeige wegen räuberischer Erpressung erstattet.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell