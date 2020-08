Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Hausach, K 5357 - Auf Gegenfahrspur geraten und geflüchtet, gibt es Zeugen?

Hausach (ots)

Eine 33 Jahre alte Seat-Fahrerin ist am Donnerstagmittag auf der Hasenfeldstraße, zwischen Hausach und Fischerbach, nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und hat sich hierbei leicht verletzt. Nach Schilderung der 33-Jährigen sei ein entgegenkommender und bislang unbekannter Autofahrer gegen 12:45 Uhr auf ihrer Fahrspur geraten, was sie zu einem Ausweichmanöver gezwungen habe. Die Seat-Lenkerin geriet durch die abrupte Lenkbewegung nach rechts auf das Bankett, verlor die Kontrolle über ihren Wagen und fuhr die dortige Böschung hinab in Richtung Kinzig. Der Seat dürfte nicht mehr reparabel sein; der Sachschaden wird auf rund 8.000 Euro beziffert. Bei dem entgegenkommenden Fahrzeug, welches sich unerlaubt vom Unfallort entfernte, soll es sich um ein helles Auto gehandelt haben. Weitere Hinweise zu dem Unfallflüchtigen liegen derzeit nicht vor. Die Beamten des Polizeireviers Haslach sind auf der Suche nach Zeugen und bitten mögliche Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer: 07832 95792-0 zu melden.

/wo

