Polizei Coesfeld

POL-COE: Havixbeck/Autos aufgebrochen

Coesfeld (ots)

Zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen haben Unbekannte in Havixbeck drei Autos aufgebrochen.

Am Südostring machten sich die Täter zwischen 22 Uhr am Mittwochabend und 8 Uhr am Donnerstagmorgen an einem Citroen Jumper zu schaffen. Nachdem sie eine Scheibe aufgeschoben haben, stahlen die Täter Werkzeug.

Ebenfalls am Südostring entwendeten unbekannte Täter ein Smartphone aus einem Sprinter der Marke Mercedes Benz. Zwischen Mittwoch (17 Uhr) und Donnerstag (6 Uhr) zerstörten sie die linke Seitenscheibe.

Am Westring zerstörten Unbekannte die Fahrzeugscheibe eines Ford Transits. Die Tatzeit liegt zwischen 22 Uhr am Mittwochabend und 6.15 Uhr am Donnerstagmorgen. Diebesgut erlangten sie nicht.

Die Polizei geht von einem Zusammenhang aus. Sie bittet mögliche Zeugen, sich unter 02541-14-0 zu melden.

