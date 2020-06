Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Dernekamp/Autos aufgebrochen

Coesfeld (ots)

Drei Autos und einen Anhänger haben Unbekannte auf einer Wiese in der Bauerschaft Dernekamp in Dülmen aufgebrochen. In der Nacht auf Donnerstag stachen die Täter die Schlösser der Fahrertüren auf und beschädigten das Schloss des Anhängers. Aus einem Auto stahlen sie Bargeld, Schmuck, Werkzeug und Papiere. Aus den beiden anderen Fahrzeugen und dem Anhänger nahmen die Täter nach bisherigen Erkenntnissen nichts mit. Die Polizei in Dülmen bittet mögliche Zeugen, sich unter 02594-7930 zu melden.

