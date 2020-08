Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Ermittlungen nach Streitigkeit eingeleitet

Rastatt (ots)

Wegen Beleidigung und angeblicher Bedrohen mittels eines Messers musste am Donnerstagabend die Polizei am Marktplatz in Rastatt ausrücken. Entgegen der ursprünglichen Meldung stellte sich im Rahmen der Sachverhaltsfeststellung schnell heraus, dass die Angaben des 12-jährigen Anrufers nicht ganz der Wahrheit entsprachen, was er gegenüber den Beamten letztlich auch einräumte. Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürfte sich die Lage vielmehr durch beleidigende Äußerungen des Jugendlichen und dessen Flaschenwurf in Richtung des vermeintlich Drohenden zugespitzt haben. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Ermittlungen zur Klärung des Sachverhalts wurden durch die Polizei in Rastatt aufgenommen.

