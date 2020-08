Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Oppenau, Lierbach - Motorradfahrer schwer verletzt

Oppenau, Lierbach (ots)

Nicht angepasste Geschwindigkeit dürfte nach bisherigen Erkenntnissen ursächlich für einen Motorradunfall am Donnerstagabend gewesen sein. Ein 48 Jahre alter Aprilia-Fahrer war hierbei gegen 19.30 Uhr auf der Lierbachstraße talwärts in Richtung Oppenau unterwegs. In einer langgezogenen Rechtskurve war der Zweiradfahrer in den Gegenverkehr geraten und dort mit dem entgegenkommenden Auto eines 31-Jährigen kollidiert. Der Zusammenstoß war auch durch das Anhalten des Subaru-Lenkers nicht mehr zu verhindern. Mit schweren Verletzungen musste der Motorradfahrer vom Rettungsdienst in ein Klinikum nach Offenburg gebracht werden. Der 31-jährige Autofahrer blieb unverletzt. Der Sachschaden an den Unfallfahrzeuge beläuft sich auf etwa 12.000 Euro.

