Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Polizei bittet um Hinweise nach Unfallflucht

Baden-Baden (ots)

Ein bislang Unbekannter hat im Verlauf der Nacht zum Freitag einen am Fahrbahnrand geparkten Renault beschädigt und so einen Schaden von rund 500 Euro verursacht. Der Renault-Fahrer stellte den Wagen offensichtlich am Donnerstag gegen 18 Uhr in der Straße "Am Sauerbosch" in Fahrtrichtung ab. Am nächsten Morgen gegen 8 Uhr musste der Fahrzeugbesitzer Beschädigungen im Bereich der Heckstoßstange feststellen. Wie sich der Verkehrsunfall zugetragen hat, ist nach derzeitigem Sachstand noch unklar. Die Beamten des Polizeipostens Baden-Baden-Mitte bitten unter der Telefonnummer 07221 32172 um Zeugenhinweise.

/jh

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 - 211211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell