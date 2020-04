Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Betrunkener Fahrradfahrer

Seelbach (ots)

Am 13.04.2020 wurde gegen 15:05 Uhr durch eine aufmerksame Verkehrsteilnehmerin ein augenscheinlich betrunkener Fahrradfahrer Ortsausgang Seelbach gemeldet, welcher die L324 in Richtung Obernhof befuhr. Hierbei fuhr er in Schlangenlinien. Nach leichter Kollision mit einem Baum und anschließendem Sturz, war der Fahrradfahrer schließlich aufgrund seines Alkoholisierungsgrades nicht mehr in der Lage aufzustehen. Nach medizinischer Versorgung wurde ihm eine Blutprobe im Krankenhaus entnommen. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet. Der Mann muss auch mit führerscheinrechtlichen Konsequenzen rechnen.

